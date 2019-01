Der Schweizer Warenprüfkonzern SGS S.A. (ISIN: CH0002497458) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 78 Franken (ca. 68,82 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wird. Beim aktuellen Börsenkurs von 2.063 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite ca. 3,33 Prozent. Die Auszahlung wird damit im Vergleich zum Vorjahr (75 Franken) um drei Franken oder knapp vier Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...