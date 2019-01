Der Modekonzern profitiert von einer hohen Nachfrage in Asien. Im letzten Quartal von 2018 verbuchte er ein Umsatzplus von sieben Prozent.

Die Geschäfte von Hugo Boss haben zum Jahresabschluss an Schwung gewonnen und damit dem Modekonzern doch noch zum Erreichen seiner Ziele für 2018 verholfen. Für Rückenwind sorgten der Onlinehandel und eine starke Nachfrage in Asien. "Wir haben unser Wachstumstempo erhöht und unsere Jahresziele, auch dank eines sehr guten vierten Quartals, erreicht" sagte Firmenchef Mark Langer am Dienstag. ...

