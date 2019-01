Das österreichische Unternehmen Gebauer Griller nutzt ab sofort die Fabasoft Cloud zur sicheren und agilen Zusammenarbeit mit externen Personen. Die Lösung kommt einerseits in der Forschung und Entwicklung als auch in der Kommunikation zwischen Aufsichtsräten und Vorständen zum Einsatz.

"Höchste Qualität ist einer unserer Schlüsselwerte. Damit kam für uns nur eine Lösung in Frage, die ebenso höchste Qualität hinsichtlich der Datensicherheit bietet", sagt Markus Kasteiner, IT Systemmanager bei Gebauer Griller. Gebauer Griller ist an 13 Standorten international als Zulieferer, u.a. in der Autoindustrie, tätig. Für die effiziente Erledigung der täglichen Aufgaben ist es notwendig, einfach, rasch und sicher Daten zwischen den unterschiedlichen Abteilungen und auch mit externen Personen auszutauschen. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den großen europäischen Automobilherstellern müssen aber die Daten in Europa gespeichert sein und bestmöglich geschützt sein.

Daher fiel die Wahl auf die Fabasoft Cloud, denn sie wird ausschließlich in hochsicheren europäischen Rechenzentren betrieben. "Daten werden in sogenannten Teamrooms verwaltet geschützte Projekträume, in denen externe Personen einfach, rasch und sicher zur Collaboration eingeladen werden können", erklärt Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Austria GmbH. Externe Partner werden somit zum Teil der eigenen digitalen Organisation. Über mobile Apps können Mitarbeiter auch unterwegs jederzeit auf wichtige Geschäftsdaten zugreifen, Annotationen vornehmen sowie Freigaben erteilen.

Über Fabasoft

Fabasoft mit Sitz in Linz, Österreich, zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitale Dokumentenlenkung sowie elektronisches Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa mit Sitz in Linz, Österreich. Die Produkte von Fabasoft dienen der Digitalisierung, Vereinfachung, Beschleunigung und Qualitätssteigerung von Geschäftsprozessen unternehmensintern und über Organisations- und Ländergrenzen hinweg. Zahlreiche prominente Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand vertrauen seit drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

Über Gebauer Griller

Gebauer Griller ist eine globale, familiengeführte Unternehmensgruppe, die seit mehr als 75 Jahren technisch hochwertige Kabel und Leitungen für die Automobilindustrie, Aufzugshersteller und für Industrieanwendungen produziert. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir mit Leidenschaft daran, innovative und intelligente Lösungen für deren Herausforderungen zu entwickeln.

Mit technischen Lösungen zielt Gebauer Griller auf hohe Qualität und die punktgenaue Erfüllung der Kundenanforderungen. Qualität steht nicht nur bei Produkten und Prozessen, sondern auch bei der technischen Kompetenz in der Beratung der Kunden im Vordergrund.

