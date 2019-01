Die britische Investmentbank HSBC hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,20 auf 10,50 Euro angehoben. Die Perspektiven für den Versorger dürften im zweiten Halbjahr endlich klar zutage treten, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dann sollten infolge des Innogy-Deals mit RWE im März 2018 verstärkt die attraktiven Eigenschaften der neuen Eon ins Blickfeld rücken und eine Neubewertung der Aktie auslösen. Eon dürfte letztlich strukturelle Stabilität über mehrere Jahre mit Gewinn- und Dividendenwachstum verbinden./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 06:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-01-22/10:05

ISIN: DE000ENAG999