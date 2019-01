BERLIN (Dow Jones)--Die Union und die Grünen haben in einer jüngsten Umfrage Zugewinne verbucht, während die AfD zurückgefallen ist. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 31 Prozent und damit auf zwei Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Grünen legten 1,5 Punkte auf 19,5 Prozent zu. SPD (13,5 Prozent) und Linke (9,5 Prozent) verloren jeweils einen Punkt. Die AfD gab 1,5 Punkte auf 13 Prozent ab. Die FDP hielt mit 9,5 Prozent ihr Ergebnis aus der Vorwoche.

CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen kommen laut der Erhebung, für die vom 18. bis zum 21. Januar insgesamt 2.044 Personen befragt wurden, mit zusammen 50,5 Prozent auf eine Mehrheit der Wählerstimmen. Mehrheiten gäbe es auch für eine Deutschlandkoalition aus CDU/CSU, SPD und FDP, die 54 Prozent erreicht, und eine Bahamaskoalition aus CDU/CSU, AfD und FDP, die auf 53,5 Prozent kommt. "Die AfD fällt auf den schlechtesten Wert seit über einem Jahr", analysierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Dass sie vom Verfassungsschutz zum 'Prüffall' erklärt wurde, schadet ihr."

