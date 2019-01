Damit Easyjet auch nach dem Brexit weiterhin als EU-Fluggesellschaft gelten kann, hat sich der britische Billigflieger einen Brexit-Notfallplan erdacht. Zudem denkt die Airline auch Änderungen der Aktionsstruktur nach.

Der britische Billigflieger Easyjet feilt weiter an seinem Brexit-Notfallplan und zieht nun auch eine Änderung der Aktionärsstruktur in Betracht. Um nach dem Brexit weiterhin als EU-Fluggesellschaft zu gelten, will Easyjet möglicherweise eine Reihe von Aktionären aus Großbritannien oder anderen Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums loswerden. Dazu könnte das Unternehmen deren Stimmrechte aussetzen oder sie zwingen, ihre Anteile an EU-Bürger zu verkaufen, stellte das Unternehmen am Dienstag klar.

Derzeit ...

