Köngen (ots) - Die Staufen AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 16 Prozent zurück. Inzwischen arbeiten 320 Mitarbeiter für das Consultingunternehmen. Mit seinen internationalen Niederlassungen, der Digitaltochter Neonex und der Staufen Akademie bietet das Beratungshaus seinen Kunden aus der Industrie und zahlreichen anderen Branchen breite Unterstützung in Zeiten großer Veränderungen.



"Der Anstieg des Umsatzes binnen eines Jahres von 56 Millionen Euro auf 65 Millionen Euro freut uns sehr. Seit Jahren wachsen wir stärker als der Markt", sagt Wilhelm Goschy, Vorstand der Staufen AG. "Diese äußerst positive Entwicklung verdanken wir unter anderem unseren immer erfolgreicheren ausländischen Niederlassungen." Die 13 internationalen Standorte in Europa, Asien und Amerika tragen inzwischen mit knapp 30 Prozent zum Gesamtumsatz bei.



Auch mit Blick auf die Zukunft zeigt sich die Staufen AG ausgesprochen optimistisch. Für dieses Jahr rechnet das Consultinghaus mit einem Wachstum in gleicher Höhe, die Zahl der Mitarbeiter soll im Laufe der nächsten Montate auf etwa 380 steigen. "Wir sind für die Zukunft bestens gewappnet. Als Beratung mit Wurzeln im Lean Management können wir die Unternehmen auch im schwieriger werdenden konjunkturellen Umfeld bei anstehenden Projekten zur Effizienzsteigerung als professioneller Partner begleiten", erklärt der Staufen-Vorstand.



So sind viele Unternehmen aktuell dabei, sich wetterfest zu machen und ihre Organisation zu verschlanken. Potenziale für Effizienzverbesserungen bietet im produktionsnahen Umfeld vor allem die Weiterentwicklung zur Smart Factory. Die seit 2016 am Markt tätige Staufen-Tochter Neonex begleitet die Unternehmen auf diesem Weg. Auch in den indirekten Bereichen - wie beispielsweise der Verwaltung, den Einkaufs- oder Finanzabteilungen - geht es darum, verborgene Potenziale zu heben. Dies gelingt mit Hilfe von Digitalisierung ebenso wie neuen Organisations- und Arbeitsformen.



"Die Weiterentwicklung der Unternehmen hin zu einer lernenden und wandlungsfähigen Organisation wird zum zentralen Erfolgsfaktor für die Firmen weltweit", so Staufen-Vorstand Goschy. "Wir setzen dabei nicht auf kurzfristige Strohfeuer, sondern auf nachhaltige Lösungen für unsere Kunden." Veränderungen zu managen in Zeiten großer Veränderungen erfordert vor allem auch von den Führungskräften ein ganz neues Denken. Die Staufen-Akademie trägt diesem wachsenden Bedürfnis von Managern nach Orientierung und Weiterbildung in Zeiten des Wandels Rechnung und hat ihr Programm ausgebaut (www.staufen.ag/akademie).



"Unser eigener Anspruch, für unsere Kunden mit- und vorauszudenken, wird honoriert", so der Staufen-Vorstand. Zudem schätzen die Unternehmen unser strategisches Vorgehen sowie die Arbeitsweise unserer erfahrenen Berater."



In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Lean Management Beratung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. Die Staufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Von den 13 internationalen Standorten betreuen mehr als 320 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2018 wurde die Staufen AG bereits zum fünften Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghaus ist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2018" Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt.



