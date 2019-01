Berlin (ots) - Rosa-Luxemburg-Stiftung und Bundestagsfraktion DIE LINKE. stellen am 25. Januar 2019 die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung: «Beschäftigte zweiter Klasse? Gute Arbeit auch für Freie - Untersuchung zur sozialen und beruflichen Situation von freien Mitarbeiter*innen bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten» vor.



Pressekonferenz am 25.1. um 11 Uhr. Diskussionsveranstaltung am 25.1. von 17 bis 19 Uhr. Beides findet im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin statt.



Im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag hat Langer Media Consulting die soziale und berufliche Situation von freien Mitarbeiter*innen bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten untersucht. 2.601 Beschäftigte, von denen 2.200 freie Mitarbeiter*innen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, haben rund 100 Fragen zu konkreter Beschäftigungssituation, Einkommen, Altersvorsorge, Arbeitsklima und -bedingungen, beruflicher Perspektive und Diskriminierungserfahrungen beantwortet.



Im Rahmen der Pressekonferenz am 25.1. um 11 Uhr informieren Sie: * Jörg Langer, Autor, Langer Media Consulting * Dagmar Enkelmann, Vorstandsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung * Petra Sitte, Stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag * Doris Achelwilm, Medienpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag



Von 17 bis 19 Uhr werden bei der Diskussionsveranstaltung «Gute Arbeit auch für Freie» im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung wesentliche Ergebnisse der Untersuchung erörtert und mögliche Konsequenzen diskutiert.



Keynotes: Doris Achelwilm (Medienpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag) und Heiko Hilker (Medienexperte, Dresdner Institut für Medien, Bildung und Beratung).



Diskussion: Anja Arp (freie Hörfunkjournalistin, Personalrätin des Westdeutschen Rundfunks), Dagmar Bednarek (Freienrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg), Nicolas Bielefeld (Stellvertretender Personalchef des Rundfunks Berlin-Brandenburg) und Jan Metzger (Intendant Radio Bremen). Moderation: Vera Linß (freie Medienjournalistin).



Schlusswort: Petra Sitte (Stellvertretende Fraktionsvorsitzende DIE LINKE. im Bundestag).



