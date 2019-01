Köln (ots) -



Mit zahlreichen Aktivitäten der "Lions für Europa" ist in diesem Jahr bundesweit und in über 1.500 Lions Clubs zu rechnen. "Die deutschen Lions" so ihr Vorsitzender Dr. Wolf-Rüdiger Reinicke (Hannover), "haben das Engagement aller Lions Clubs und Mitglieder eingefordert, um sich im neuen Jahr eingehend mit dem Thema ,Europa' zu befassen. Beispielsweise sollen im Vorfeld der Europawahlen (23. bis 26. Mai 2019) Vorträge und Diskussionsabende veranstaltet, aber auch neue Partnerschaften mit europäischen Clubs geschlossen und belebt werden."



"Als Lions bitten wir alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, aktiv für dieses unser Europa zu wirken und auch in Diskussionen offen dafür einzutreten, um den Gefährdungen von Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entgegen zu treten", so Reinicke weiter. Auch gemeinsame Veranstaltungen von mehreren Clubs an einem Ort, in Regionen oder Distrikten sind erwünscht, so die Lions mit einer Grundsatzerklärung des Governorrats MD 111 Deutschland (anbei, gern zitierbar). Darin werden auch die 250.000 Lions-Mitglieder in Europa zum gemeinsamen Engagement aufgefordert und zu konkreten Projekten, die im Rahmen ihres Europa-Forums 2019 in Tallinn vertieft werden. U.a. soll der europaweite Jugendaustausch in Camps und Sommerakademien verstärkt werden.



