Bonn (ots) - Von Paris aus über Städte wie Brüssel, Bonn, Münster und Hannover nach Berlin in 34 Tagen: Der Hamburger Filmemacher Grigorij Richters ist diese Strecke Ende 2018 gelaufen, um auf das Schicksal von unbegleiteten Flüchtlingskindern in Lagern auf der griechischen Insel Lesbos aufmerksam zu machen. Sein ständiger Begleiter auf der Tour unter dem Titel 'Ich marschiere für Dich' war ein VW-Bulli. Den Oldtimer haben viele Unterstützer und Prominente wie Helge Schneider oder die Kelly Family während der Tour unterschrieben. Der Bulli wird seit dieser Woche bei eBay zugunsten der UNO-Flüchtlingshilfe versteigert.



"Wir freuen uns außerordentlich über diese Auktion und danken Herrn Richters für diese großartige Chance, mit dem Erlös Flüchtlingen weltweit helfen zu können. Die Aktion 'Ich marschiere für Dich' hat uns sehr berührt. Denn gerade Flüchtlingskinder brauchen unseren Schutz: Immer wieder werden sie auf der Flucht von ihren Eltern und Angehörigen getrennt, oder sie werden zu Waisen", kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.



Jetzt im Winter ist die humanitäre Situation für Flüchtlinge und insbesondere für Kinder auf den griechischen Inseln besonders schwierig: Ständige Stromausfälle und häufige Regenfälle erschweren die Bedingungen in den überfüllten Lagern. Der UNHCR, dessen nationaler Partner die UNO-Flüchtlingshilfe ist, unterstützt die Geflüchteten vor Ort mit vielen Sofortmaßnahmen.



Der Initiator der Auktion, Grigorij Richters, möchte nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch ganz konkret Kindern helfen: 1000 elternlose Kinder, die zurzeit in Auffanglagern auf Lesbos leben, sollen mithilfe politischer Entscheidungsträger nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden.



Die Aktion von Grigorij Richters wird unter anderem von der britischen Rockband QUEEN, der Oscar-Gewinnerin Dame Judi Dench und der UNHCR-Botschafterin und Olympia-Schwimmerin Yusra Mardini unterstützt.



