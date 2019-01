Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass der USD/JPY Aufwärtskorrektur die Puste ausgeht und die Intraday Elliott Wellen Zählungen negativ bleiben, was ein Scheitern an der 110,30 erwarten lässt. USD/JPY technische Analyse "Wir rechnen mit einem Rückgang in Richtung 107,75/50 und möglicherweise zum Spike ...

Den vollständigen Artikel lesen ...