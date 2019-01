Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Europäische Kommission eine Kompensation der Industrie für höhere Strompreise in Folge des Kohleausstiegs genehmigen würde. "Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Chance haben" in den nächsten Jahren beihilferechtliche Regelungen mit Brüssel zu verhandeln, sagte Altmaier auf dem Energiekongress des Handelsblattes in Berlin. Es gebe bei der Kommission ein hohes Verantwortungsbewusstsein.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte jüngst in Berlin gesagt, dass Ausnahmen grundsätzlich möglich seien, aber es auf die richtige Balance ankäme.

Vor den entscheidenden Sitzungen der von Altmaier eingesetzten Kohlekommission pocht die Industrie auf Entschädigung für den erwarteten Anstieg des Strompreises, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Gehen Kohlekraftwerke vom Netz, muss die Energie aus teurerem Gas erzeugt werden.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert gemeinsam mit der Arbeitgebervereinigung BDA und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt bei den Netzentgelten in Höhe von mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Kompensation ist für die Spitzenverbände "zwingende Voraussetzung für ihre Zustimmung" zum Kohleausstieg. Nach einer von ihnen in Auftrag gegebenen Berechnung wird das Zurückfahren der Kohlekraftwerke bis 2030 zu Mehrkosten von mindestens 14 bis zu 54 Milliarden Euro führen.

Am Freitag werden die Experten zusammenkommen, um über ihre Empfehlungen für den Kohleausstieg zu beraten. Am 01. Februar sollen sie ihren Bericht vorlegen, wie Deutschland aus der Verbrennung von Kohle zur Stromgewinnung aussteigen kann und wie in den drei Braunkohlerevieren neue Arbeitsplätze entstehen können, wenn Tagebaue und Kraftwerke schließen.

January 22, 2019

