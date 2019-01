Kaltenkirchen (ots) - Das Unternehmen SteinGruppe ist der größte Vertragshändler für die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, und Skoda im Bergischen Land. Die typischen Herausforderungen der Branche meistert das Unternehmen durch eine stetige Optimierung der Abläufe und Strukturen, wozu auch der Einsatz von IT-Systemen gehört, die die internen Prozesse effizient unterstützen. Ein in diesem Zusammenhang durchgeführtes Review führte jüngst zu einem Wechsel der Rechnungswesen-Software auf FibuNet, deren Einführung in sehr kurzer Zeit realisiert wurde.



Im November 2018 wurde bei der Richard Stein GmbH & Co. KG und der dazugehörigen Autohandelsgruppe FibuNet als neue Software für Buchhaltung, Rechnungswesen und Controlling eingeführt. Neben der hohen Passgenauigkeit bei der Unterstützung der internen Prozesse war bei der Auswahl der neuen Software-Lösung ein hohes Branchen-Know-how zusätzlich zu einer guten Marktstellung bei VW- und Audi-Händlern entscheidend.



Das FibuNet-Lösungspaket deckt mit seinem Funktionsspektrum die Anforderungen von VW- und Audi-Händlern so umfassend und präzise ab, dass bei einer typischen Einführung in diesem Umfeld keine Softwareanpassungen oder Erweiterungen erforderlich sind. Der Schwerpunkt solcher Einführungen umfasst nach Installation und Anbindung bereits vorentwickelter Schnittstellen die Altdatenübernahme und Anwenderschulungen und ist mit FibuNet innerhalb von Tagen realisierbar.



"Aufgrund meiner positiven Erfahrungen aus einem anderen Autohaus konnte ich mich guten Gewissens für eine Entscheidung zugunsten von FibuNet einsetzen", so Spiridula Vassiliou, Prokuristin der Richard Stein GmbH & Co. KG.



Unmittelbar nach Beauftragung von FibuNet erfolgte bei Stein die Konzeptionierung der Altdatenübernahme aus dem bestehenden SAP-System, in dem der Branchenkontenrahmen SKR51 bereits zur Anwendung kam. Ebenso musste eine rückwirkende Verschmelzung zweier Buchungskreise berücksichtigt werden, wofür bei der Altdatenübernahme entsprechende Vorkehrungen getroffen wurden. Die Übernahme der Altdaten für Stammdaten und Bewegungsdaten auf elektronischem Wege umfasste die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018 für die zum Einsatz kommenden Kernmodule Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung.



Das bei der Stein-Gruppe eingesetzte Komplettpaket FibuNet Enterprise wurde neben der Schnittstelle zum Dealer-Management-System CROSS lediglich um die GDPdU-Altdatenschnittstelle zu SAP ergänzt. Nach der Schulung der Anwender vor Ort konnte im November 2018 der Produktivbetrieb mit FibuNet erfolgreich aufgenommen werden. Das System ist auf insgesamt zehn Anwender ausgerichtet, die in den neun Standorten der Firmengruppe tätig sind.



Laut Spiridula Vassiliou hat FibuNet die hohen Erwartungen voll erfüllt: "Die FibuNet-Einführung verlief reibungslos und äußerst schnell. Der Wechsel der Rechnungswesen-Software wird sich wegen der reduzierten Betriebskosten schnell amortisieren."



Über die Richard Stein GmbH & Co. KG



Das Unternehmen Richard Stein GmbH & Co. KG vertritt unter dem Namen SteinGruppe an neun Standorten im Bergischen Land die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Skoda und Audi. Das 1930 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter und ist in der Region der größte



VW- und Audi-Händler. Von Bergisch Gladbach bis nach Gummersbach und Waldbröl ist die SteinGruppe entlang der Autobahn A4 vertreten. Die 89 Jahre Erfahrung als Vertragshändler kommen den Kunden sowohl im Service als auch im Neu- und Gebrauchtwagenbereich zu Gute.



Durch die Partnerschaft mit Autohaus Seiler ist die SteinGruppe seit Sommer 2018 nun auch in Siegburg und damit außerhalb des Bergischen Landes vertreten.



Über die FibuNet GmbH



FibuNet ist eine sichere, vielfach bewährte und besonders leistungsfähige Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand. Mit einer Vielzahl ausgeklügelter Automatisierungspotenziale hilft FibuNet konsequent dabei, den Zeitbedarf und die Fehleranfälligkeit in buchhalterischen Prozessen erheblich zu reduzieren. Das hochprofessionelle, 100% GDPdU- & GoBD-zertifizierte Buchführungsprogramm ist eine ideale Lösung für mittelständische Unternehmen, die hohen Prüfungspflichten unterliegen.



Die Vielzahl namhafter, zufriedener FibuNet-Kunden ist ein Qualitätsbeweis. Über 1.400 Unternehmen vertrauen auf die Kompetenz und die Qualität von FibuNet, wie beispielsweise Berliner Effektengesellschaft, Flensburger Schiffbaugesellschaft, Hurtigruten, ROLLER Möbel, Feser-Graf Automobilhandelsgruppe, Netto Marken-Discount und Pearl GmbH.



FibuNet integriert sich problemlos in jede Umgebung. Der Datentransfer mit angebundenen Systemen erfolgt automatisch und betrifft beispielsweise Stammdaten, Kontenbuchungen, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen und Offene Posten. Die bereitgestellten Schnittstellen sind stets gesetzeskonform.



Die Einführung von FibuNet erfolgt verlässlich und schnell. Die FibuNet-Berater kommen ausnahmslos aus der Buchhaltungspraxis. Ausgeklügelte Tools und Prozesse unterstützen die Systemeinrichtung und automatisierte Datenübernahme aus abgelösten Altsystemen.



OTS: FibuNet GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53720.rss2



Pressekontakt: FibuNet GmbH Carl-Zeiss-Straße 3 D-24568 Kaltenkirchen



Tel.: +49 4191 8739-0 Fax: +49 4191 8739-17 Web: www.fibunet.de



Ansprechpartner für Vertrieb/ Marketing/ P.R. Doris Dreyer, Geschäftsführung E-Mail: beratung@fibunet.de