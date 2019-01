Aachen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Grünenthal gab heute bekannt, dass Fabian Raschke zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Konzerngeschäftsführung ernannt wurde. Er wird zum 1. Februar 2019 die Leitung der Finanz- und IT-Organisation von Grünenthal übernehmen. Derzeit leitet Fabian das Group Controlling von Grünenthal und somit über 150 Mitarbeiter, darunter auch die Angestellten der lokalen Finanzorganisationen.



Fabian Raschke ist eine erfahrene Führungskraft mit umfangreichen Kenntnissen in allen Finanzbereichen und ihren Schnittstellen, insbesondere bei Mergers & Acquisitions, Integrationen, IPO-Vorbereitungen und Platzierungen von Anleihen am Kapitalmarkt. Der diplomierte Ökonom ist seit September 2016 bei Grünenthal beschäftigt. Zuvor war er in Positionen mit zunehmender Verantwortung bei der Xella Gruppe (ehemals Haniel-Konzern) tätig. Fabian Raschke ist deutscher Staatsbürger. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.



"Ich freue mich, Fabian in der Konzerngeschäftsführung willkommen zu heißen. Im Laufe seiner Karriere hat er bewiesen, dass er Finanzorganisationen zum Erfolg führen kann. Er spielte außerdem eine wichtige Rolle bei bedeutenden Meilensteinen wie der Sicherung der Finanzierung unserer jüngsten Akquisition von Nexium® und Vimovo®", sagte Gabriel Baertschi, Chief Executive Officer von Grünenthal.



"Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch enger mit Fabian Raschke zusammenzuarbeiten. Er ist eine hoch qualifizierte Führungskraft und wird wesentlich zur positiven Entwicklung von Grünenthal beitragen. Seit seinem Eintritt in unser Unternehmen hat Fabian Raschke unsere Finanzinstrumente bereits deutlich verbessert und die Digitalisierung unserer Finanzorganisation eingeleitet", sagte Wilhelm Moll, Beiratsvorsitzender von Grünenthal.



"Ich freue mich über das Vertrauen des Beirates von Grünenthal und meiner Kollegen in der Konzerngeschäftsführung. In meiner neuen Rolle kann ich einen noch stärkeren Beitrag leisten, um Grünenthals Vision einer schmerzfreien Welt für Patienten zu verwirklichen", so Fabian Raschke.



Über Grünenthal



Grünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftweisender Forschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht und Entzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unser Anspruch, bis 2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zu erwirtschaften und vier bis fünf neue Produkte für Therapiegebiete zu entwickeln, in denen Patienten einen hohen Leidensdruck haben und für die es bislang noch keine ausreichenden therapeutischen Lösungen gibt. Als ein Unternehmen mit vollständig integrierter Forschung und Entwicklung verfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativer Schmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien für den Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen, liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über dem Branchendurchschnitt.



Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mit Konzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in rund 30 Ländern mit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich, und etwa 5.200 Mitarbeiter arbeiten weltweit für Grünenthal. Der Umsatz betrug im Jahr 2017 rund 1,3 Mrd. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.grunenthal.com



Folgen Sie uns auf: LinkedIn: Grunenthal Group XING: Grünenthal GmbH Twitter: @grunenthalgroup Instagram: gruenenthal



OTS: Grünenthal Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118252 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118252.rss2



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Stepan Kracala, Head Global Communications Tel.: +49 241 569-1335, Stepan.Kracala@grunenthal.com Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Germany



Kerstin Nacken, Head Editorial Management and Media Relations Tel.: +49 241 569-2710, Kerstin.Nacken@grunenthal.com Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Germany