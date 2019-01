Einbecker Brauhaus AG verfehlt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Einbecker Brauhaus AG verfehlt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 22.01.2019 / 12:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Einbecker Brauhaus AG wird nach aktueller Einschätzung im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag von bis zu 2 Mio. EUR ausweisen. Die Prognose für 2018 sah ein Ergebnis im höheren sechsstelligen Bereich vor. Die Änderung wurde notwendig, da das Geschäftsjahr durch folgende, nicht vorhersehbare Faktoren stark belastet wurde: * Aufgrund des trockenen Sommers wurde das Ergebnis 2018 durch eine deutliche Verteuerung der Rohstoffpreise im 2. Halbjahr belastet. * Am ehemaligen Brauereistandort in Kassel sind wesentlich höhere Abbruch- und Entsorgungskosten als erwartet angefallen. * Zusätzlich verlief die Geschäftsentwicklung im November und Dezember des Geschäftsjahres 2018 unter den Planwerten. * Im Zuge des sich weiter verändernden Konsumentenverhaltens ist für das Geschäftsjahr 2018 - wie bereits im Vorjahr - eine Anpassung der Rückstellung für Pfandverbindlichkeiten notwendig. * Auf Grundlage geänderter bewertungsrelevanter Parameter besteht die Notwendigkeit die Pensionsrückstellungen zu erhöhen. Einbeck, 22. Januar 2019 Kontakt: Martin Deutsch Vorstand 22.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einbecker Brauhaus AG Papenstraße 4-7 37574 Einbeck Deutschland Telefon: +49 5561 797-0 Fax: +49 5561 797-119 E-Mail: info@einbecker.com Internet: www.einbecker.de ISIN: DE0006058001 WKN: 605800 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hannover (Mittelstandsbörse Deutschland) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768411 22.01.2019 CET/CEST ISIN DE0006058001 AXC0158 2019-01-22/12:40