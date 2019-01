Menschen in Deutschland konsumieren einer Studie zufolge im Durchschnitt jeden Tag mehr als fünf Stunden Fernsehen sowie Bewegtbilder aus dem Netz. Die Nutzung audiovisueller Medien insgesamt, dazu gehören unter anderem auch Hörfunk, Hörbücher und Musik, habe im vergangenen Jahr erstmals bei mehr als neun Stunden pro Tag gelegen, heißt es in einer Mitteilung des Privatsender-Verbands Vaunet vom Dienstag. Meistgenutzte Medien blieben mit Abstand Radio und TV.

Hochgerechnet lag demnach die tägliche Bewegtbildnutzung bei 5 Stunden und 12 Minuten (Vorjahr: 5 Stunden und 6 Minuten). Dabei gehe der Löwenanteil auf das Fernsehen mit 3 Stunden und 37 Minuten (Vorjahr: 3 Stunden und 41 Minuten). Mit Radiohören haben die Menschen in Deutschland den Angaben zufolge an Werktagen 3 Stunden und 12 Minuten verbracht, genauso viel wie im Vorjahr, heißt es in der Vaunet-Studie "Mediennutzung in Deutschland 2018".

Medienangebote im Internet wurden im Durchschnitt 1 Stunde und 37 Minuten genutzt. Davon entfielen rund 71 Minuten (Vorjahr: 58 Minuten) auf Onlinevideos und Musikstreaming/MP3. Auf das Konto von weiteren Angeboten wie Kino, Videospiele, DVDs/Blu-ray und CDs gingen 47 Minuten (Vorjahr: 50 Minuten) täglicher Nutzung.

Die Vaunet-Studie basiert auf Drittquellen. Dem Verband zufolge stammen die medienübergreifenden Angaben zur täglichen Nutzungsdauer aus unterschiedlichen Quellen. Wegen methodischer Unterschiede seien insbesondere die summierten Werte als Näherungswert zu betrachten./ee/DP/jha

AXC0162 2019-01-22/12:49