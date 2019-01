Advanced Blockchain AG: Aufnahme des Aktienhandels an der Börse Frankfurt DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Börsengang/Sonstiges Advanced Blockchain AG: Aufnahme des Aktienhandels an der Börse Frankfurt 22.01.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 22.01.2019 - Die Aktien der Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) werden seit heute an der Börse Frankfurt im Open Market (Quotation Board) gehandelt. Dieses Zweitlisting erleichert die Erschließung neuer Investorenkreise, insbesondere auch mit internationalem Hintergrund. Die Gesellschaft prüft außerdem die Vorteile der potentiellen Aufnahme des Handels auf XETRA. Das bisherige Listing im Primärmarkt der Börse Düsseldorf bleibt weiterhin bestehen. Über die Advanced Blockchain AG Die in Berlin ansässige Advanced Blockchain AG konzentriert sich auf Design, Entwicklung und Implementierung von DLT-Software (Distributed Ledger Technologie) für Unternehmen und deren Betriebe, Produkte und Dienstleistungen. Advanced Blockchain hat zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft nakamo.to GmbH ( www.nakamo.to) das peaq-Projekt ( www.peaq.io) initiiert und ein funktionales DAG-Framework entwickelt. Das Hauptziel von peaq ist es, ein funktionierendes und effizientes Base-Layer-Protokoll zu entwickeln, das in der Lage ist, die Schwachstellen traditioneller Blockchain-Systeme und Konsens-Probleme zu überwinden, die derzeit mit DAGs assoziiert sind. Nach seiner Fertigstellung könnte das Protokoll von der Advanced Blockchain AG für eine Vielzahl von realen Projekten in Branchen wie dem IoT, aber auch in der Automobil-, Finanz- und Maschinenbauindustrie eingesetzt werden. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG stehen im IR-Bereich unter www.advancedblockchain.com zur Verfügung. Dort kann auch die aktuelle Unternehmenspräsentation heruntergeladen werden und eine Anmeldung zum Unternehmensnewsletter ist möglich. 22.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768431 22.01.2019 ISIN DE000A0M93V6 AXC0168 2019-01-22/13:01