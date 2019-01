Feiertagsentgelt für Evangelische am Karfreitag EU-widrigWien/Luxemburg - Ein Arbeitgeber in Österreich könnte laut EuGH verpflichtet werden, allen Beschäftigten unabhängig von ihrer Religion am Karfreitag ein Feiertagsentgelt zu zahlen. Der Gerichtshof betonte in seinem Urteil, dass die Gewährleistung eines bezahlten Feiertags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...