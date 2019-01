Der Internet-Handel hat im abgelaufenen Jahr wieder kräftig zugelegt und mit einem Wachstum von 11,4 Prozent das Wachstum der Vorjahre noch übertroffen. Insgesamt bestellten die Verbraucher in Deutschland für 65,1 Milliarden Euro Waren im Internet, teilte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) am Dienstag in Hamburg mit. Mit Dienstleistungen sowie klassischem Versandhandel lag das Umsatzvolumen bei 85,5 Milliarden Euro. Damit entfallen rund 14 Prozent des deutschen Einzelhandels auf den Versandhandel, so viel wie noch nie. Im kommenden Jahr erwartet der Verband abermals ein zweistelliges Wachstum und damit einen Online-Umsatz von rund 72 Milliarden Euro mit Waren./egi/DP/mis

