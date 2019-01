Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In Berlin trafen sich am 19. Januar Fashionaddicts und Schuhexperten beim exklusiven Sneaker Community Event schu|hs. Hikmet Sugoer und Collonil stellten dort erstmals ihren gemeinsam entwickelten, limitierten Sneaker Collonil X Sonra Proto II vor, der binnen Minuten ausverkauft war.



Wer Sneaker liebt und auf die heißesten Neuheiten steht, kam am 19. Januar nicht am Event schu|hs vorbei. Sneakerhead Hikmet Sugoer, der Gründer von Solebox und mittlerweile Produzent handgenähter Sneaker, lud gemeinsam mit dem Pflegeexperten Collonil nach Berlin. Im Showroom des BMW Autohauses Nefzger konnten die Fans ihrer Sneaker-Leidenschaft nachgehen und sich in der Buy/Sell/Trade Area und bei Panel Talks über ihr Lieblingsstück austauschen. Über 3.500 Besucher zählte das Event - ein voller Erfolg für die Veranstalter. Special Sneaker Release: Collonil X Sonra Proto II Das Highlight des Events war die Präsentation des ersten gemeinsamen Sneakers von Hikmet Sugoer und Collonil, die bereits seit einem Jahr erfolgreich in der Schuhpflege zusammenarbeiten. Das Design des Collonil X Sonra Proto II überzeugte die Sneakerfans. Der limitierte Schuh war binnen Minuten ausverkauft. Für den besonderen Benefit sorgte Collonil: Jedes Paar war mit der hochwirksamen Pflegeserie CARBON vorimprägniert und konnte so gleich eingelaufen werden. On top gab es eine limitierte Mini Dose Protecting Spray dazu.



Sneaker erobern die Fashionwelt



Hikmet Sugoer weiß, warum ihn Sneaker so begeistern: "Turnschuhe sind einfach bequem und aus dem Lifestyle nicht mehr wegzudenken - und zwar nicht nur für Skater oder Streetwear-Fans. Sie haben sich in den letzten Jahren zu einem coolen, alltäglichen Accessoire für alle entwickelt. Wie groß die Akzeptanz und das Interesse an Sneakern ist, hat auch das Event gezeigt. Ich finde es großartig, wie viele Gäste wir begrüßen und begeistern konnten. Die Community fühlte sich sehr wohl auf dem Event und das war es, was wir erreichen wollten." Frank Becker, geschäftsführender Gesellschafter von Collonil, ergänzt: "Wir erleben als Schuhpflegeexperte ganz klar die Sneakerisierung der Schuhmode und sehen großes Potential darin. Man muss als traditionelles, aber auch innovatives Unternehmen immer am Puls der Zeit sein. Deshalb richten wir unser Angebot kontinuierlich darauf aus und bieten beispielsweise mit der Sneaker-Pflegeserie CARBON den idealen Begleiter. Aber wir werden nicht stillstehen und uns immer weitere Neuheiten überlegen, die den Sneaker-Markt unterstützen. Hier haben wir mit Hikmet Sugoer den besten Experten an unserer Seite."



Zum Unternehmen



Die Traditionsmarke COLLONIL ist eine weltweit bekannte und führende Marke für anspruchsvolle Leder- und Textilpflege, deren Produkte seit mehr als 100 Jahren von der Salzenbrodt GmbH & Co. KG in Berlin produziert werden. Dank einer konsequenten Qualitäts- und Innovationsstrategie steht die Marke COLLONIL für höchste Kompetenz in der Pflege und Imprägnierung von Ledererzeugnissen und hat sich außerdem mit High-Tech Pflegeprodukten für Bekleidung, Aviation und Car Care einen Namen gemacht.



Das Berliner Unternehmen unterhält Gesellschaften in Österreich, Dänemark, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es exportiert seine Produkte in 93 Länder in allen Regionen der Welt. Weitere Informationen gibt es unter www.collonil.com



OTS: Collonil Salzenbrodt GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43995 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43995.rss2



Pressekontakt: Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG Verena Schmitt Brienner Straße 45 a-d 80333 München E-Mail: v.schmitt@serviceplan.com