ZEW-Index steigt im Januar wider Erwarten

Die Stimmung der Börsen- und Finanzexperten hat sich im Januar überraschend verbessert. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf minus 15,0 von minus 17,5 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf minus 19,0 Punkte gerechnet. Schon im Dezember hatte sich der Index im Vergleich zum Vormonat deutlich verbessert.

Elektroindustrie erwartet 1 Prozent mehr Produktion für 2019

Die deutsche Elektroindustrie rechnet nach Rekordmarken bei Umsatz und Export im abgelaufenen Jahr für 2019 mit einem deutlich moderateren Wachstum. Die Produktion dürfte preisbereinigt um 1 Prozent zulegen, teilte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) bei seiner Jahrespressekonferenz mit, der sich mit Blick auf 2019 insgesamt "vorsichtig optimistisch" äußerte.

Britische Beschäftigung steigt trotz Brexit-Unsicherheit

Die britische Wirtschaft hat zum Ende des Jahres 2018 weiterhin Arbeitsplätze geschaffen, obwohl die Unternehmen mit großer Unsicherheit damit konfrontiert waren, wie das Land die Europäische Union verlassen wird. Unternehmensumfragen und andere Daten deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres verlangsamte, aber das nationale Statistikamt berichtete, dass die Zahl der Erwerbstätigen in den drei Monaten bis November um 141.000 gegenüber dem vorangegangenen Dreimonatszeitraum gestiegen ist.

EZB: Banken lockern Standards für Unternehmenskredite leicht

Die Banken des Euroraums haben ihre Standards bei der Kreditvergabe an Unternehmen im vierten Quartal 2018 leicht gelockert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) überstieg der Prozentsatz der Banken mit lockereren Kreditstandards den Prozentsatz von Banken mit strafferen Standards um 1 Punkt. Im dritten Quartal hatte es einen Lockerungssaldo von 6 Punkten gegeben.

Banken fragen etwas mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft etwas zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 6,576 Milliarden Euro nach 6,307 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 40 (Vorwoche: 39) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,269 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

Blackrock: EZB lässt Zinsen dieses Jahr unverändert

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Einschätzung des Vermögensverwalters Blackrock in diesem Jahr unverändert lassen. Blackrock begründet diese Prognose auch mit dem erwarteten Verhalten der US-Notenbank. Blackrock empfiehlt seinen Kunden für 2019 erneut, Anleihen unter- und Aktien überzugewichten.

Merkel und Macron unterzeichnen neues Freundschaftsabkommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron sehen im neuen Freundschaftsabkommen der beiden Länder ein Zeichen gegen Nationalismus und Populismus. Bei der Unterzeichnung des Aachener Vertrag während einer Zeremonie im Krönungssaal des Rathauses betonten beide die Notwendigkeit einer Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen sowie der Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands und Frankreichs.

Altmaier zuversichtlich für EU-Erlaubnis einer Strompreiskompensation

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Europäische Kommission eine Kompensation der Industrie für höhere Strompreise in Folge des Kohleausstiegs genehmigen würde. "Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Chance haben" in den nächsten Jahren beihilferechtliche Regelungen mit Brüssel zu verhandeln, sagte Altmaier auf dem Energiekongress des Handelsblattes in Berlin.

Altmaier kündigt Konferenz mit US-Investoren zu Flüssiggas an

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht im Streit um Gaslieferungen einen Schritt auf die USA zu. Im Februar habe er US-Exporteure für Flüssiggas (LNG) zu einer Investorenkonferenz eingeladen, kündigte der CDU-Politiker auf der Energietagung des Handelsblattes in Berlin an. Die Bundesregierung werde "dafür sorgen, dass es LNG-Terminals gibt in Deutschland", sagte Altmaier.

Altmaier will Thema Künstliche Intelligenz "weit nach vorne hängen"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat verlangt, dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der Politik der Regierung hohe Bedeutung zu geben, damit Deutschlands Wirtschaft nicht den internationalen Anschluss verliert. "Eine Strategie macht noch keinen Erfolg", betonte Altmaier bei einer Konferenz im Wirtschaftsministerium zu dem Thema.

Verdi ruft in Ländertarifstreit zu ersten Protestaktionen auf

Zur Untermauerung der Forderungen in den Tarifverhandlungen für die Angestellten der Länder hat die Gewerkschaft Verdi zu ersten Protestaktionen aufgerufen. An der Hochschule Reutlingen solle es am Mittwoch einen ersten kurzen Warnstreik geben, erklärte der Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg am Dienstag. Ein weiterer Warnstreik an der Universität Tübingen ist für Dienstag kommender Woche geplant.

Umfrage sieht Zugewinne für Union und Grüne

Die Union und die Grünen haben in einer jüngsten Umfrage Zugewinne verbucht, während die AfD zurückgefallen ist. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU auf 31 Prozent und damit auf zwei Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Grünen legten 1,5 Punkte auf 19,5 Prozent zu. SPD (13,5 Prozent) und Linke (9,5 Prozent) verloren jeweils einen Punkt. Die AfD gab 1,5 Punkte auf 13 Prozent ab. Die FDP hielt mit 9,5 Prozent ihr Ergebnis aus der Vorwoche.

Barley: Zweites Brexit-Referendum könnte Situation befrieden

Die SPD-Europapolitikerin und Bundesjustizministerin Katarina Barley hat mit der erneuten Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum auf die jüngste Parlamentsrede der britischen Premierministerin Theresa May reagiert. Sie halte es für "hochdemokratisch", die Bevölkerung über das Austrittsabkommen abstimmen zu lassen, sagte Barley im Deutschlandfunk. Eine inhaltliche Neuverhandlung des jetzigen Vertrags komme nicht infrage. Mays "Plan B" kritisierte die SPD-Politikerin als "Nullnummer".

Labour-Partei schlägt Parlamentsabstimmung über zweites Referendum vor

Im Ringen um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse hat die britische Labour-Partei erstmals eine Parlamentsabstimmung über ein zweites Referendum vorgeschlagen. In einem Antrag, den die Oppositionspartei am Montagabend einreichte, wird die Regierung aufgefordert, dem Unterhaus Zeit für Beratungen zu geben, um einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU abzuwenden.

USA beantragen Auslieferung von Huawei-CFO aus Kanada - Zeitung

Die USA haben der kanadischen Regierung mitgeteilt, dass sie formal die Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou fordern, schreibt die kanadische Zeitung The Globe and Mail. Einen Termin dafür habe der US-Botschafter in Kanada, David McNaughton, nicht genannt, doch laufe am 30. Januar die Frist aus, in der ein solcher Antrag gestellt werden könne, so The Globe and Mail.

Mindestens 65 Tote bei Anschlag auf Geheimdienst-Stützpunkt in Afghanistan

In Afghanistan sind bei einem Anschlag auf einen Stützpunkt des Geheimdienstes mindestens 65 Menschen getötet worden. Nach dem Anschlag in der Provinz Wardak am Montag seien etwa 65 Leichen aus den Trümmern geborgen worden, sagte der stellvertretende Chef des Provinzrats, Mohammed Sardar Bachjari, am Dienstag. Ein hochrangiger Vertreter der Sicherheitskräfte sprach von mindestens 70 Toten.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez +3,0 Mrd GBP (Vj: +2,7 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Dez PROGNOSE: +1,9 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Dez +20,6 Mrd GBP (Vj: +27,5 Mrd GBP)

