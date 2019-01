Das Analysehaus RBC hat Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Modekonzern habe solide Umsätze auf vergleichbarer Fläche bekannt gegeben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders positiv hob er zudem das Großhandelsgeschäft hervor. Auch die Dynamik im China-Geschäft sei nach wie vor erfreulich./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2019 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2019 / 02:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2019-01-22/14:06

ISIN: DE000A1PHFF7