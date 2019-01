New Providence, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die globale Geschäftseinheit Oberflächentechnik des Unternehmensbereichs Coatings der BASF, die unter der Marke Chemetall agiert, hat eine abschließende Einigung zum Erwerb des Geschäfts für Autolack-Koagulierung von Polymer Ventures Inc. mit Sitz in Charleston, South Carolina, sowie aller Anteile der Galaxy Chemical Corporation getroffen.



Die akquirierte Technologie für Lackkoagulierung, einem Verfahren zum Entkleben und Ausflocken von Lackoverspray, ist eine Portfolioergänzung. Mit Chemetall-Produkten werden Metalloberflächen optimal auf den Lackierprozess vorbereitet und eine einwandfreie Lackhaftung gewährleistet. Die Übernahme von Polymer Ventures ist das Ergebnis einer langjährigen Partnerschaft beider Organisationen, deren Kundenportfolios vollständig aufeinander abgestimmt sind.



Die Akquisition bietet Kunden branchenweit Vorteile: eine Vereinfachung der Lieferkette, eine Verbesserung des Service mit zusätzlichen Außendienstmitarbeitern und Branchenexperten, neue Produkte durch globale Ressourcen für Forschung und Entwicklung sowie bessere Herstellungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten. Chemetall ist damit in der Position, seinen Industrien ein technisch fortschrittliches und sich ergänzendes Produktportfolio anzubieten.



Über den Unternehmensbereich Coatings der BASF



Der Unternehmensbereich Coatings von BASF verfügt über eine globale Expertise in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Fahrzeug- und Autoreparaturlacke, Bautenanstrichmittel sowie angewandter Oberflächentechnik von Metall-, Plastik- und Glassubstraten für zahlreiche Industrien. Abgerundet wird das Portfolio durch das "Innovation Beyond Paint"-Programm, welches auf die Entwicklung neuer Märkte und Geschäftsmodelle abzielt. Wir schaffen zukunftsweisende Lösungen und fördern Innovation, Design und neue Anwendungsmöglichkeiten, um die Bedürfnisse unserer Partner weltweit zu erfüllen. Unsere Kunden profitieren von unseren Fachkenntnissen und den Ressourcen interdisziplinärer, global arbeitender Teams in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien-Pazifik. Im Jahr 2017 erzielte der Unternehmensbereich Coatings weltweit einen Umsatz von rund 3,97 Milliarden EUR.



Solutions beyond your imagination - Coatings by BASF. Mehr über den Unternehmensbereich Coatings von BASF und dessen Produkte finden Sie im Internet unter www.basf-coatings.com.



Über BASF



BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von über 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/810542/Chemetall___paint_shop.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810543/Chemetall_Logo.jpg



OTS: Chemetall newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126996 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126996.rss2



Pressekontakt: Media Relations Chemetall Steffen Boberg Telefon: +49 069 7165-3158 steffen.boberg@basf.com



Media Relations BASF Coatings Joerg Zumkley Telefon: +49 2501 14-3453 joerg.zumkley@basf.com



Chemetall GmbH Trakehner Straße 3 60487 Frankfurt am Main www.chemetall.com