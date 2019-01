GA Telesis, LLC, ein international führender Anbieter integrierter Lösungen für die Luft- und Raumfahrtbranche, gab bekannt, dass sein Vorstand Norman C.T. Liu mit Wirkung vom 1. Februar 2019 zum unabhängigen Mitglied des Vorstands ernannt hat.

Liu verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Luftfahrtfinanzierung, Infrastrukturinvestitionen und Investmentbanking. Zuvor war er als Vorsitzender, Präsident und CEO bei GE Capital Aviation Services ("GECAS") beschäftigt, ein weltweiter Marktführer für Leasing und Finanzierung von Verkehrsflugzeugen. Ende 2016 trat er nach 30 Jahren Dienstzeit bei GE in den Ruhestand ein und ist aktuell als Senior Advisor für verschiedene Unternehmen im Infrastruktur- und Luftfahrtsektor tätig. Im Jahr 2017 war er ein Advanced Leadership Fellow in Harvard und fungiert derzeit als außerordentlicher Professor am University College Dublin in Irland. Er erlangte seinen Bachelor-Abschluss an der Yale University und seinen MBA an der Harvard Business School.

"Wir freuen uns sehr, Norm in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen, sodass er am explosionsartigen Wachstum unseres Franchise teilhaben kann", erklärte Abdol Moabery, President und CEO von GA Telesis. "Er gilt als einer der bekanntesten und renommiertesten Führungskräfte der Luftfahrtbranche und spielte über mehrere Jahrzehnte hinweg eine entscheidende Rolle für den Aufbau von GECAS zu einem der maßgeblichen globalen Akteure für Luftfahrtfinanzierung und verwandte Dienstleistungsbereiche."

Über GA Telesis

GA Telesis bietet integrierte Lösungen für die Luft- und Raumfahrtbranche an. Aufbauend auf der Prämisse, dass "Kundenerfolg" das Ziel ist, bedient GA Telesis mehr als 3.000 Kunden, einschließlich Fluggesellschaften, OEMs, MROs und Lieferanten weltweit mit 31 Leasing-, Verkaufs-, Vetriebs- und MRO-Betrieben in 19 Ländern. Das Kerngeschäft von GA Telesis sind integrierte Luftfahrtlösungen und seine Mission ist der Kundenerfolg.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketing@gatelesis.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190122005520/de/

Contacts:

GA Telesis, LLC

Cathy Moabery, 954-676-3111

cmoabery@gatelesis.com

www.gatelesis.com