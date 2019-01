- M&A-Bereich im deutschsprachigen Raum boomt- DE30 versucht bärisches Gap zu schließen- Daimler baut Batteriefabrik in PolenDie Aktien der europäischen Unternehmen entwickelten sich zu Beginn der Sitzung am Dienstag schlechter. Die Stimmung der Anleger wurde durch die vom IWF veröffentlichten schwachen Prognosen für das globale Wachstum beeinträchtigt. Italienische und belgische Aktien stehen unter dem größten Verkaufsdruck, während polnische und schwedische Aktien es schaffen, sich über Wasser zu halten. Reiseveranstalter und Immobilienunternehmen legten am meisten zu, während Banken und Raffinerien die größten Rückschritte machten. Der DE30 startete den heutigen Handel deutlich tiefer. Dennoch konnte sich der deutsche Leitindex nach der Eröffnung weiter nach oben bewegen und notiert etwas unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Der Kurs steckt zwischen der nach unten geneigten Trendlinie und der Unterstützungszone um die 11.000 Punkte-Marke fest. Quelle: xStation 5 Nach den von Bloomberg erhobenen ...

