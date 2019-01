Das könnte die Mutter Siemens freuen: Siemens Gamesa hat ein neues Produkt angekündigt, und zwar geht es um Offshore-Windturbinen mit 10 MW. Das Modell wird demnach SG 10.0-193 DD genannt und hat einen Rotor-Durchmesser von 193 Meter. Was gut klingt: Dieses Modell soll eine rund 30% höhere jährliche Energie-Produktion bieten als das Vorgängermodell SG 8.0-167 DD. Also geht es bald los mit schönen Umsätzen mit diesem neuen Produkt? So schnell wird es wohl nicht gehen. Denn zunächst einmal ist ... (Peter Niedermeyer)

