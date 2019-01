Die Aktie von Eckert & Ziegler kennt kein Halten mehr. Seit Jahresbeginn steht für die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik ein Plus von mehr als 45 Prozent zu Buche. Bereits im abgelaufenen Jahr zählte der Titel mit einem Anstieg von in der Spitze über 100 Prozent zu den Highflyern unter den deutschen Nebenwerten. Ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht - im Gegenteil!

