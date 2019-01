Mainz (ots) -



Durchschnittlich 10,02 Millionen ZDF-Zuschauer waren am Montagabend, 21. Januar 2019, beim zweiten WM-Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Kroatien dabei (Marktanteil: 30,4 Prozent). Das ist der höchste Wert für ein WM-Gruppenspiel seit 2007. In der Spitze verfolgten sogar 12,35 Millionen Handball-Freunde den knappen 22:21-Sieg der deutschen Nationalmannschaft.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Spannung und Dramatik beim Handball fasziniert die Zuschauer - in der Halle und vor den Fernsehgeräten. Wir freuen uns über diesen neuen Rekord."



Sollte sich die deutsche Mannschaft für das WM-Finale am Sonntag, 27. Januar 2019, qualifizieren, überträgt das ZDF die Partie live aus dem dänischen Herning.



