Der ARD-Sender ONE wird anlässlich des Holocaust-Gedenktages (27.01.) alle vier Folgen der US-amerikanischen TV-Serie "Holocaust" in der Primetime ausstrahlen. Von Freitag, den 25.01.2019, bis Montag, den 28.01.2019, wird jeweils eine Folge um 20.15 Uhr gezeigt. Die Serie wurde und wird im Januar auf Initiative des WDR Fernsehens auch im WDR, NDR und im SWR Fernsehen ab 22.00 Uhr ausgestrahlt.



ONE-Programmchef Ingmar Cario: "Den WDR haben nach der Ausstrahlung viele Mails und Anrufe erreicht mit der Bitte, die Serie "Holocaust" auch um 20.15 Uhr zu zeigen. Diesem Wunsch kommen wir bei ONE als vom WDR verantworteten Sender gern nach. Er passt zum Anspruch von ONE, besonders wertvolle Programmangebote zur besten Sendezeit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern anzubieten."



Die vierteilige US-amerikanische TV-Serie "Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss" aus dem Jahr 1978 erzählt die fiktive Geschichte der jüdischen Arztfamilie Weiss, die in Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus lebt. Die Serie wurde vor 40 Jahren, im Januar 1979, auch in Deutschland gezeigt und löste intensive gesellschaftliche Debatten über die NS-Vergangenheit aus. "Holocaust" wurde innerhalb von fünf Tagen in den zusammengeschalteten Dritten Programmen der ARD ausgestrahlt. Im Anschluss an die einzelnen Folgen gab es Diskussionsrunden, in die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer per Telefon einbringen konnten. Kritiker warfen der Serie damals vor, historisches Geschehen zu trivialisieren. Auf der anderen Seite gab es Meinungen, wonach das Gezeigte der deutschen Bevölkerung nicht zuzumuten sei. Die Erstausstrahlung von "Holocaust" erreichte Einschaltquoten von bis zu 39 Prozent und gilt als Meilenstein sowohl der deutschen Fernsehgeschichte als auch der Aufarbeitung der Ereignisse im Nationalsozialismus.



Die Sendetermine in ONE im Überblick: 25.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 1 26.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 2 27.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 3 28.01.2019, 20:15 Uhr, "Holocaust" - Teil 4



