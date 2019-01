Netflix konnte in den zurückliegenden Tagen ordentlich zulegen. Damit hat die Aktie einen deutlichen charttechnischen Aufwärtstrend realisiert. Der Wert konnte sogar die Marke von 300 Euro überwinden. Leichte Verluste am Montag spielen zunächst keine gravierende Rolle. Denn: Die Aktie hat dabei eine wichtige Unterstützung nur knapp durchkreuzt, sich aber noch nicht weit von dem Wert entfernt. Gewinnmitnahmen sind nach Kursgewinnen von über 26 % binnen eines Monats zudem völlig normal, so die ... (Frank Holbaum)

