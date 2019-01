(Zusammenfassung)Genf (awp) - Der weltweit tätige Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS setzt seit Jahren auf Wachstum, und tut dies auch in Zukunft. Zulegen will Konzernchef Frankie Ng breit abgestützt in allen neun Divisionen, wobei weitere Firmen in erster Linie in den USA und in Asien zugekauft werden sollen.Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...