Vancouver (British Columbia), 22. Januar 2019. AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA, Frankfurt: PU31, OTCPK: PUFXF) (vormals PUF Ventures Inc.) (das Unternehmen), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft AAA Heidelberg Inc. den Erwerb einer qualitativ hochwertigen Cannabissorte vorbereitet, die in ihrer 8.800 Quadratfuß großen Einrichtung in London (Ontario) angebaut werden wird.

Nach der Erteilung der Lizenz im Oktober haben wir daran gearbeitet, die Einrichtung in London vorzubereiten und die erste Sorte für unsere erste Ernte an hochwertigem Boutique-Cannabis zu identifizieren, sagte Chris Hornung, President von AAA Heidelberg Inc. AAA ist ein Boutique-, Kleinserien- und Handwerkszüchter und unsere Strategie besteht darin, qualitativ hochwertiges Cannabis mit einzigartiger Genetik zu produzieren, das einen Spitzenpreis erzielt. Unser Team ist vor Ort, die Einrichtung ist startbereit und wir sind im Begriff, eine eigene hochwertige Cannabissorte zu finalisieren. Wir sind dabei, die Stecklinge für unsere erste Ernte zu beschaffen, und freuen uns auf ein äußerst produktives Jahr 2019.

Mit AAA Heidelberg und Propagation Services Canada, die sich beide auf ihre ersten Cannabisernten vorbereiten, wird AgraFlora im Jahr 2019 beträchtliche Umsätze generieren, sagte Derek Ivany, President und CEO von AgraFlora Organics International Inc. Unser Geschäft in Kanada nimmt Gestalt an und wir werden schon bald über eine Anbaufläche von über 250.000 Quadratfuß für die Cannabisproduktion verfügen. Wir können unser Hauptaugenmerk nun auf die internationalen Märkte richten, wo wir in Europa erhebliche Fortschritte verzeichnet haben. Wir konzentrieren uns auch darauf, unsere umfangreiche Genetikbibliothek zu verbessern, indem wir sie um eine einzigartige Cannabisgenetik aus Lateinamerika erweitern. Ich bin seit einigen Wochen in Kolumbien, um exotische Cannabisgenetik/-sorten zu beschaffen, und werde in naher Zukunft mehr zu verkünden haben.

AAA Heidelberg besitzt eine 8.800 Quadratfuß große Indoor-Aufzuchtanlage in London (Ontario). Die Einrichtung verfügt über die modernsten verfügbaren Wachstums- und Sicherheitstechnologien und erfüllt die höchsten pharmazeutischen Standards. Sie ist mit einem hoch modernen HLK-System, einem Surna Water Chilled Climate Control System und einem Sicherheitssystem ausgestattet, das alle von Health Canada geforderten Anforderungen erfüllt oder übertrifft. Diese Systeme bilden das Rückgrat der automatisierten Steuerung der Einrichtung für den gesamten Betrieb des Anbauprozesses.

Diese Meldung folgt auf die Erteilung einer Anbaulizenz durch Health Canada an AAA Heidelberg am 15. Oktober 2018 sowie auf den Erwerb der restlichen Beteiligung an AAA Heidelberg durch AgraFlora am 15. Dezember 2018.

In Delta (British Columbia) arbeitet AgraFlora weiterhin mit seinen Joint-Venture-Partnern zusammen, um einen bestehenden 2.200.000 Quadratfuß großen Tomatengewächshauskomplex zu einer Cannabisproduktionsstätte umzuwandeln. Die erste Phase der Umrüstung liegt im Zeitplan, um bis zum Sommer 2019 einen Blütebereich mit einer Größe von 250.000 Quadratfuß fertigzustellen. AgraFlora beabsichtigt, den insgesamt 1.700.000 Quadratfuß großen Blütebereich bis Ende 2019 fertigzustellen, und die letzte Phase der Gewächshausumrüstung soll einen weiteren 450.000 Quadratfuß großen Blütebereich beinhalten, der im Sommer 2020 fertiggestellt werden soll.

Am 7. Januar 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass das Management Gespräche hinsichtlich Lieferabkommen und Produktentwicklungspartnerschaften mit mehreren Pharmaunternehmen mit Sitz in der Europäischen Union begonnen hat. Die Gespräche sind an beiden Fronten fortgeschritten und das Managementteam wird Anfang Februar nach Europa reisen, um mögliche Abkommen zu unterzeichnen.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.agraflora.com.

