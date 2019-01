Ibeo Automotive Systems beruft Christophe Minster auf die neu geschaffene Position des Program Director. Minster soll die Entwicklungsressourcen bündeln und eine globale Marktvorbereitungs- und -einführungsstrategie für das Programm der ibeo NEXT LIDAR-Sensoren aufsetzen. Die neue Messtechnik im Ibeo NEXT, der auf reine Halbleiterlösungen setzt, soll in Kombination mit der dazugehörigen Objekterkennungssoftware die LIDAR-Technologie ...

