Die Teilnehmer des Advanced Management Programs im Münchner Hörsaal der IESE Business School staunten nicht schlecht, denn mit Stephan Mayer war kürzlich der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat (BMI) selbst zu Gast. Stephan Mayer war nach Merkels Afrikabeauftragtem Günter Nooke der nächste Bundespolitiker von höchstem Rang, der den noch jungen Münchner Campus besucht hat.



Ob Public Leadership, interkulturelles Management, geopolitische Strategien, Digitalisierung oder Gesundheitswesen - die IESE Business School und ihre 117 ProfessorInnen bieten Regierungen in aller Welt eine außergewöhnliche Expertise. Der Parlamentarische Staatssekretär zeigte sich beeindruckt von dem weltweiten Renommée der IESE Business School, die 2015 nach Barcelona, Madrid, New York City und Sao Paulo auch in München einen Campus eröffnete. IESE sei für den Bildungsstandort Deutschland eine Bereicherung auf höchstem Niveau. "IESE bringt Spitzen-Manager aus aller Welt in München zusammen. Das ist fantastisch", so Mayer zur internationalen Ausrichtung der Business School.



IESE, die Graduate School of Management der Universität von Navarra, ist die Einzige der großen internationalen Business Schools, die in Deutschland einen Campus unterhält. Die IESE Business School wurde 2018 im vierten Jahr in Folge von der Financial Times zur besten Business School der Welt im Bereich Executive Education gekürt. IESE bietet akademische Zusatzausbildung für Führungskräfte auf höchstem internationalem Niveau. Die Programme richten sich gleichermaßen an Großunternehmen und den Mittelstand. In München startet 2019 der Executive MBA, ein 18-monatiges berufsbegleitendes MBA-Programm für Führungskräfte, kündigte Managing Director Dr. Michael Winkler an. "Das Programm ist in Deutschland einzigartig, es ist ein Austausch unter Top-Führungskräften auf höchstem Niveau", so Managing Director Rudolf Repgen. Vom MBA über Management-Programme für die mittlere und höchste Führungsebene bis hin zu maßgeschneiderten Kundenprogrammen sei IESE überall Weltklasse.



