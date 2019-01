Los Angeles (ots/PRNewswire) - Export Portal, ein Blockchain-aktiviertes B2B-E-Commerce-Ökosystem, ist für Anleger in Malta, Dubai und Singapur verfügbar, um über eine andere Art von Investition zu diskutieren: Eine Gelegenheit, um in die Zukunft des weltweiten KMU-Handels zu investieren.



Export Portal gewinnt B2B-Hersteller, Verkäufer und Käufer für sich, indem das Unternehmen eine Plattform mit geprüften Unternehmen bereitstellt, um einige der Probleme von staatlich geführten E-Commerce-Unternehmen, die gegen das Rechte des Geistigen Eigentums verstoßen und sich nicht um KMUs in entfernten Ländern kümmern, zu vermeiden.



Die Blockchain-Technologie verändert mehrere Aspekte des täglichen Lebens sowie über Zeitzonen und Sprachbarrieren hinweg. Export Portal richtet sich auf jene aus, die nach Käufern in neuen internationalen Märkten suchen, denen sie vertrauen können. Ally Spinu, CEO von Export Portal, meint dazu: "Die Welt wird mit jedem Tag flacher. Die alten Wege des internationalen Handels werden verschwinden, weil die Blockchain-Technologie geprüfte und zuverlässige Unternehmen auf der ganzen Welt bekannt macht, denn ihre Geschichte, Fähigkeit und ihr Unternehmenswert werden sie ständig begleiten. Unser aufstrebendes Ökosystem wird Fragen beantworten und Optionen für Unternehmensinhaber, Hersteller und Verkäufer bereithalten, die davon träumen, weltweiten Handel zu betreiben. Während einige beim Versuch, reich zu werden, ein Vermögen verlieren, hat das Blockchain-aktivierte Portal ExportPortal.com den Weg in Bezug auf KMU und handelsbasiertes Wachstum vorgegeben und will im Jahr 2019 weiter expandieren."



Frau Spinu fügt hinzu: "Die vierte industrielle Revolution ist da, und der neuartige Ansatz von Export Portal für Zahlungsprozesse ist eine Plattform, welche sich Banken und Kapitalgeber anschauen sollten, um ihre Relevanz lokal oder international zu erhöhen. Wir suchen nach Partnern, welche die Art und Weise, wie die Menschen in Zukunft Handel betreiben, verändern wollen. Anleger können sich an diesem bahnbrechenden Handelssystem beteiligen unter: http://ec-b2b.com/"



Informationen zu Export Portal:



Export Portal ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Los Angeles, das kleinen und mittleren Unternehmen dabei hilft, neue Märkte zu erschließen. Keine Einmischung durch Regierungen und kein ICO-Wahnsinn. Nur ein Ökosystem für B2B-Unternehmen, um sichere Transaktionen durchzuführen. Einfach.



Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail, um mehr über uns zu erfahren:



