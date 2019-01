FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportartikelkonzern Puma hat eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Ägyptischen Fußballverband unterzeichnet. Ab diesem Jahr wird Puma alle Nationalmannschaften, also die Männer-, Frauen- und die Jugendmannschaften, ausrüsten, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Die ägyptische Nationalmannschaft, die "Pharaonen", hat insgesamt sieben Mal den Africa Cup of Nations gewonnen, was sie zur erfolgreichsten Mannschaft im afrikanischen Fußball macht.

