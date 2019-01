Bielefeld (ots) -



Der Bielefelder Kondomhersteller lässt die 80er/90er Jahre wiederaufleben und bringt mit einer innovativen Verpackungsform und einem kleinen Augenzwinkern einen "Kondomautomaten" für Zuhause auf den Markt.



Bis in die 90er Jahre hinein stellten Kondomautomaten eine sehr beliebte Kaufmöglichkeit für Kondome dar, waren sie doch rund um die Uhr verfügbar und vor allem anonym. Für Millenials ist der Kondomautomat allerdings eher ein Kuriosum, was es vereinzelt noch auf Gastronomie-Waschräumen zu bestaunen gibt: Die Kaufhemmschwelle für Kondome ist heutzutage sehr niedrig geworden und die Produkte sind im stationären Handel überall verfügbar. In Zeiten von 24/7 Shops und des Internets ist auch die rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von Kondomen reichlich vorhanden, sodass der Kondomkauf über Automaten nahezu zum Erliegen gekommen ist.



"Aber genau darum hat es uns gereizt, den Kondomautomaten in Form einer innovativen Kondom-Verpackung im Retro-Design wieder zurück zu holen und zwar nicht für eine verschämte, dunkle Ecke, sondern für eine auffällige Aufstellung Zuhause oder als Top Mitbringsel für die nächste Party", so Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH. Mit dieser Produktvariante wolle man nicht nur den Smart-Buyer ansprechen, der sich mit Kondomen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bevorraten möchte, sondern auch denjenigen, der auf der Suche nach einem lustigen aber doch stylischen Wohnaccessoire ist, so Richter weiter.



Der Kondomautomat für Zuhause besteht aus einer Auswahl der beliebtesten Kondomsorten von Ritex, welche über die eigens dafür entworfene Schüttvorrichtung der Verpackung einfach und praktisch entnommen werden können. Das Design der Verpackung lehnt sich an die Blütezeit der Kondomautomaten an und schlägt trotzdem auch eine Brücke zum modernen Design von Ritex. Der Kondomautomat für Zuhause ist ab sofort über die üblichen Verkaufsstellen erhältlich. Erste Abverkaufserfolge zeigen schon jetzt, dass diese innovative Verpackungsform gut bei den Kondomverwendern ankommt.



Über Ritex



Die Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120 Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen für überzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Darüber hinaus unterzieht Ritex sein Kondomsortiment freiwillig der strengen Fremdüberwachung durch die staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt. Alle Ritex Kondome sind mit dem Label "MPA tested" ausgezeichnet.



