Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Aktueller TERMINHINWEIS: Mittwoch 23. Januar, 14 Uhr Fototermin Die Messe Berlin begrüßt 200.000. Besucher der Grünen Woche 2019 mit einem Präsentkorb aus der Biohalle







Inhaltsverzeichnis:



- Zahl des Tages - Tages-Themen der Grünen Woche - AKK: "Die Grüne Woche macht den Wert der Landwirtschaft deutlich" - Lebensministerium: Entspannte Kühe dank Hightech im Stall - Partnerland Finnland: Innovative und ungewöhnliche tierische Produkte - Digitalisierung - Landwirtschaft im vorderen Drittel - Deutsches Fleckvieh trotzt weltweit jedem Wetter - Blumenhalle: Die "Blooming City" wird wiederverwertet - Smarter Starten auf dem Land - Denkfabrik hilft Startups Fuß zu fassen - Aus aller Welt - Polen: Quark und Butter nach alten Rezepten - Gesunde Stutenmilchprodukte kommen aus Kasachstan - Mosambik auf dem Sprung in den Weltmarkt für Agrarprodukte - Jokkmokksbär: Das Gold des nordschwedischen Waldes im Marmeladenglas - Französisches Raclette wird zum Street Food - Aus deutschen Regionen - Rheinland-Pfalz: Schlemmen im Weinland Nummer Eins - Kein leichtes Jahr, auch für Brandenburgs Landwirte - Immer mehr Weinfreunde schätzen fränkische Heckenwirtschaften - Bayern: Dampfbier, frisch gezapft - Eine besondere Art von Biergenuss - Glina-Whisky aus Werder wird erwachsen - Oderfischer Schneider freut sich über Schnee im Erzgebirge - Vorschau Veranstaltungen am Mittwoch, 23. Januar - Pressetermine am Mittwoch, 23. Januar



Detaillierte Informationen zu dem Inhaltsverzeichnis finden Sie unter: https://www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall Stellv. Pressesprecher und PR Manager Telefon: +49 30 3038-2218 E-Mail: rogall@messe-berlin.de Ort: Messegelände, Südeingang