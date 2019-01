TransCanna erhält Genehmigung zur Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse DGAP-News: TransCanna Holdings Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous TransCanna erhält Genehmigung zur Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse 22.01.2019 / 15:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 22. Januar 2019) - TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN) (XETR: TH8) ('TransCanna' oder die 'Gesellschaft') gibt bekannt, die Zulassung zum Handel an der Frankfurter Börse (XETR) erhalten zu haben. Die Wertpapierkennung der Gesellschaft in Frankfurt lautet TH8. Die Gesellschaft teilt mit, dass Arni Johannson einen Sitz im Board of Directors der Gesellschaft angenommen hat. Herr Johannson verfÃŒgt ÃŒber eine groÃ?e Erfahrung in der FÃŒhrung von aufstrebenden, öffentlich gehandelten Unternehmen und dem Kauf von Beteiligungen an solchen Gesellschaften. Um die Ernennung von Herrn Johansson zu ermöglichen, trat das derzeitige Mitglied im Board of Directors, Greg Ball, zurÃŒck. Herr Ball wird der Gesellschaft weiterhin als CFO dienen. Die Gesellschaft dankt Herrn Ball fÃŒr seine Verdienste als Mitglied im Board of Directors. Der Board of Directors hat den Mitgliedern des Board of Directors und Beratern insgesamt 219.000 Optionen gewÀhrt, die zu einem Preis von CAD 1,37 pro Aktie fÃŒr einen Zeitraum von zwei Jahren ausgeÃŒbt werden können. 'Wir freuen uns ÃŒber die Möglichkeit, unsere AktionÀrsbasis zu erweitern, da TransCanna nun an der Frankfurter Börse gehandelt werden kann. Wir freuen uns auch sehr, dass Arni dem Board of Directors beitreten möchte und das Wachstum von TransCanna unterstÃŒtzen wird. Sein Fachwissen ÃŒber kleine, aufstrebende und börsennotierte Unternehmen ist wohl unÃŒbertroffen', sagte Jim Pakulis, CEO von TransCanna. Ã?ber Transcanna Holdings Inc. TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das ÃŒber seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Marken-, Transport- und Distributionsdienstleistungen fÃŒr eine Reihe von Branchen anbietet, darunter den Cannabismarkt. FÃŒr weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Gesellschaft unter www.transcanna.com oder schicken eine E-Mail an info@transcanna.com. Im Namen des Board of Directors James Pakulis President und Chief Executive Officer Telefon: +1 (604) 609-6199 Diese Pressemitteilung enthÀlt bestimmte Informationen und Aussagen ÃŒber die EinschÀtzung zukÃŒnftiger Ereignisse, Erwartungen, PlÀne und Aussichten durch das Management, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die wesentlichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsÀchlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angedeutet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten ohne EinschrÀnkung die zukÃŒnftigen LeasingplÀne der Gesellschaft. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu fÃŒhren, dass die tatsÀchlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen und zukÃŒnftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen geÀuÃ?erten Erwartungen angemessen sind, kann sie nicht zusichern, dass sich die Erwartungen zukunftsgerichteter Aussagen als richtig erweisen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, schlieÃ?t das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichtete Aussagen so zu aktualisieren oder zu ÃŒberarbeiten, dass sie tatsÀchliche Ergebnisse widerspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukÃŒnftiger Ereignisse, neuer Annahmen bzw. geÀnderter Faktoren mit Auswirkung auf diese zukunftsgerichteten Aussagen oder anderer GrÃŒnde. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) ÃŒbernehmen die Verantwortung fÃŒr die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Click on, or paste the following link into your web browser, to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/42360 News Source: Newsfile 22.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TransCanna Holdings Inc. Kanada ISIN: CA89356V1040 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 768537 22.01.2019 ISIN CA89356V1040 AXC0211 2019-01-22/15:34