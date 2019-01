Zürich - Die Grossbank UBS hat im vergangenen Jahr 2018 fast 5 Milliarden US-Dollar verdient. Allerdings hätte es noch mehr sein können, wenn nicht die Finanzmarktturbulenzen im vierten Quartal gewesen wären. Als die Börsen gegen Jahresende verrückt spielten, waren die Kunden schnell sehr zurückhaltend und bescherten der grössten Schweizer Bank ein Quartalsergebnis deutlich unter den Erwartungen der professionellen Beobachter. Die UBS-Aktie geriet denn auch unter Druck.

Eigentlich sieht das Gesamtjahresergebnis gar nicht schlecht aus. 4,9 Milliarden Dollar - das Ergebnis wurde erstmals in der US-Währung präsentiert - blieben der Bank unter dem Strich, wie sie am Dienstag mitteilte. Dies ist im Vergleich zum Vorjahresergebnis mehr als eine Verfünffachung. Allerdings strotzt die Bank nicht ganz so vor Kraft, wie das diese Wachstumsrate vermuten lassen könnte. Der Vorjahresgewinn war nämlich wegen einem Milliarden-Abschreiber im Zusammenhang mit der US-Steuerreform von Donald Trump sehr schwach ausgefallen.

Da dieser Abschreiber mehr ein buchhalterisches Phänomen ist, drängt sich allerdings eher ein Vergleich des operativen Ergebnisses bzw. des Gewinns vor Steuern auf. Hier erreichte die UBS einen Wert von 6,4 Milliarden Dollar gegenüber 5,4 Milliarden im Gesamtjahr 2017. Dies ist zwar eine klare Steigerung, aber deutlich unter derjenigen beim Reingewinn. Am Erfolg sollen auch die Aktionäre in Form einer um 5 auf 70 Rappen eröhten Dividende profitieren.

Schwaches viertes Quartal

Dass das diesjährige Ergebnis nicht noch deutlich besser ausfiel, hat vor allem mit dem letzten Quartal zu tun. Ab Oktober gerieten die weltweiten Aktienmärkte in Turbulenzen, im Dezember und ganz speziell um Weihnachten spielten die Märkte richtiggehend ...

