Zum Handelsauftakt müssen die großen US-Indizes Verluste hinnehmen. Der Online-Marktplatz Ebay aber notiert 12 Prozent im Plus.

Nachdem die Wall Street am Montag wegen des Martin Luther King Days geschlossen blieb, starten die amerikanischen Indizes mit Verlusten in den heutigen Handelstag. Bei 24.528 Zählern notiert der Dow Jones 0,6 Prozent schwächer als am Freitag. Besonders die trüben Weltwirtschaftsaussichten dürften ihren Teil dazu beigetragen haben.

Im Laufe des Tages veröffentlichen große Unternehmen wie IBM und Travelers ihre Quartalszahlen. Sie dürten für Bewegung an den Märkten sorgen.

Neben dem Dow mussten auch Nasdaq und S&P 500 Verluste hinnehmen. Der breit gefasste S&P 500 notierte zuletzt 0,6 Prozent schwächer bei 2.652 Zählern. Der Nasdaq lag 0,7 Prozent schwächer und bei 6.723 ...

