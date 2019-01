Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Monat für Monat vergehe, und die Unsicherheiten würden bestehen bleiben. Es sei nicht zu der lang erwarteten Jahresendrally gekommen, da die europäischen (und US-amerikanischen) Indices im Dezember vielmehr neue Tiefststände verzeichnet hätten. Der STOXX 600 Net Return habe im Berichtsmonat -5,46% eingebüßt und das Jahr mit einem Minus von 10,3% geschlossen, da nach wie vor Rezessionsängste den Markt belasten würden, die insbesondere durch eine Abschwächung der Konjunkturindikatoren in der Eurozone und in China sowie den chinesisch-amerikanischen Handelskrieg Nahrung erhalten hätten. ...

