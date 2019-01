»Gemeinsam stehen wir für das ganzheitlich integrierte Smart Building«, unterstreichen Gira und Schüco ihren Anspruch. Erstmals schaffen damit zwei Premiumhersteller für Architekten und Bauherren im Objektbereich und gehobenen Wohnungsbau die Option einer holistischen Gebäudeplanung. Gebäudehülle und Innenräume sollen aus einer Plattform heraus steuerbar sein. Erst so lasse sich ein übergeordneter Nutzen in den Bereichen Energieef?zienz, Komfort und Sicherheit wirklich darstellen. »Nur wenn wir Gebäude ganzheitlich denken, planen und realisieren, werden sie wirklich smart«, formulieren Engelhardt und Giersiepen in ihrer gemeinsamen Erklärung.

Die beiden Marken wenden sich im Rahmen ihrer Kooperation in erster Linie an Architekten und Entscheider im Objektbereich, bei Projektentwicklungen und im gehobenen, individuellen Wohnungsbau. Gemeinsam wollen sie zum Beispiel ganzheitlich vernetzte Projekte ...

