Mehr als 3000 Migranten sind seit Jahresanfang in Spanien angekommen, melden die Vereinten Nationen. In Italien nahm ihre Zahl dagegen ab.

In Spanien sind nach Angaben der Vereinten Nationen in diesem Jahr schon vier mal so viele Migranten und Flüchtlinge angekommen wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die UN-Organisation für Migration (IOM) meldete am Dienstag 3429 Ankömmlinge bis ...

