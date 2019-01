Der US-Häusermarkt entwickelt sich weiterhin schwach. Im Dezember fielen die Verkäufe bestehender Häuser kräftig. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 6,4 Prozent zurück, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Dienstag in Washington mit. Es ist der stärkste Rückgang seit November 2015. Analysten hatten im Mittel mit einem wesentlich geringeren Rückgang um 1,5 Prozent gerechnet.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Dezember 4,99 Millionen Häuser verkauft. Ökonomen hatten mit 5,24 Millionen Häusern gerechnet. Die Bestandsverkäufe machen etwa 90 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens auf dem amerikanischen Häusermarkt aus. Lediglich etwa 10 Prozent entfallen auf Neubauten./bgf/jsl/jha/

AXC0221 2019-01-22/16:22