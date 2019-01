Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, steht unter Verkaufsdruck und so notiert er in der Nähe des 55-Tage-SMA bei 96,35/30. Dollarindex Angebote nach US Daten Nach einem kurzen Test des neuen 3-Wochenhoch im Bereich der 96,50, kamen die USD Verkäufer in den Markt und so notiert der Index nun am ...

