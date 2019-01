Die Angst vor einem No-Deal-Brexit wächst auf beiden Seiten des Ärmelkanals - und auch der Ärger. Wie kann es nun weitergehen?

Premierministerin Theresa May hält trotz ihrer Niederlage im britischen Parlament in der vergangenen Woche stur an ihrem Brexit-Kurs fest. Ihr am Montag präsentierter "Plan B" basierte im Wesentlichen auf dem im Parlament bereits gescheiterten Abkommen. Und auch die EU-Partner in Brüssel beharren unnachgiebig auf ihrer Linie. Wie kommt man aus dieser Sackgasse heraus - und schafft doch noch einen einigermaßen verträglichen EU-Austritt Ende März? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was genau will May?Sie hofft wohl weiter, den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union durchs Parlament zu bekommen. Sie setzt dabei auf eine mehrgleisige Strategie, bei der sie beiden Seiten im Brexit-Streit ihren Deal als das kleinere Übel präsentiert. Für die EU-freundlichen Abgeordneten malt sie das Schreckens-Szenario eines Brexits ohne Abkommen an die Wand. Den Brexit-Hardlinern droht sie mit einer Abkehr vom EU-Austritt. Gleichzeitig gibt sie beiden Seiten das Gefühl, sich doch noch durchsetzen zu können. Ob sie wirklich glaubt, von der EU weitere Zugeständnisse zu bekommen, ist unklar.

Wie sind ihre Chancen, das in Großbritannien durchzusetzen?May spielt auf Zeit. Je näher das Austrittsdatum rückt, desto eher bekommt sie zuhause eine Mehrheit für ihren Deal. Es ist das berühmte "chicken game" - wer zuerst nachgibt, hat verloren. Ihre Sturheit hat May bereits ausgiebig zur Schau gestellt. Sie sitzt nach den überstandenen Misstrauensvoten in der Fraktion und im Parlament relativ stabil im Sattel, auch wenn das Austrittsabkommen vorige Woche mit Pauken und Trompeten durchfiel und die Regierungsmehrheit fehlt.

Wie hält das britische Parlament dagegen?Die Abgeordneten wühlen tief in der Trickkiste, ...

