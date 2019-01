Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die für langlaufende Anleihen, gilt dies in der Regel als Vorbote einer kommenden Rezession, so die Anlageexperten der Luxemburger Fondsplattform Moventum."Auf eine solche inverse Zinsstruktur laufen die Märkte derzeit zu, werden sie aber unserer Ansicht nach nicht erreichen", sei sich Sascha Werner, Portfoliomanager bei Moventum AM, sicher. "Die US-Notenbank hat bei den Zinserhöhungen bereits Mäßigung angekündigt." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...