Die In-Track-Treiber ADV und EXC (SELV) eignen sich besonders für die Beleuchtung von Shops, Kunstgalerien und Museen sowie in der Gastronomie. Ihr kompaktes Design erlaubt den Einbau direkt in einen Adapter (in schwarz oder weiß erhältlich), der sich platzsparend und unsichtbar in ein 230-V-Schienensystem integrieren lässt. Die bisher erforderliche, auffällige Trackbox wird dadurch überflüssig. Damit eröffnen sich Gestaltungsmöglichkeiten, bei denen die Technik zugunsten eines ...

