Anleger hoffen im laufenden Jahr auf steigende Kurse an der Börse. Doch vier Charttechniker prognostizieren: Der Dax-30 fällt unter 10.000 Punkte.

Der Januar begann vielversprechend, zumindest im Vergleich zur düsteren Vorweihnachtszeit. Knapp fünf Prozent hat der Dax in den ersten Wochen zugelegt. Nach dem katastrophalen Börsenjahr 2018, in dem es um 18 Prozent bergab ging, ist wieder Ruhe und sogar ein wenig Optimismus an den Finanzmärkten eingekehrt.

Doch es ist nur die Ruhe vor dem Sturm, vertraut man den Aussagen vier technischer Analysten, die das Handelsblatt zu den Perspektiven für 2019 befragt hat - und die vor genau einem Jahr treffend den Absturz vorhergesagt haben. Ihre Kernbotschaft lautet diesmal: Ein wenig geht es noch aufwärts, ehe der Dax auf neue Tiefs und unter die Marke von 10.000 Punkte fallen wird.

"Wenn man diesen Chart sieht, kann man nur pessimistisch sein", fasst der freie Charttechniker Klaus Deppermann die Einschätzung seiner Kollegen treffend zusammen.

Gemeint ist, dass der Dax mit den Aktien der 30 größten deutschen Unternehmen zwischen Oktober 2017 und Mai 2018 dreimal über die Marke von 13.000 Punkten geklettert ist, wobei es im letzten Anlauf nur noch ganz knapp dafür gereicht hat. Zusammengenommen ergibt sich daraus eine sogenannte Gipfel- oder auch Top-Formation.

Was technisch kompliziert klingen mag, lässt sich leicht erklären: Die Kaufbereitschaft erlahmte auf stets ähnlich hohen Kursniveaus, um schließlich vollends zu versiegen. Das wiederum signalisierte immer mehr Anlegern, dass für steigende Kurse die Kraft, also das Geld neuer Anleger fehlt.

Daraus wiederum zogen immer mehr Anleger das Fazit: Die Risiken sind höher als die Chancen. Mustergültig fiel der Dax anschließend rasant und kräftig - die Prophezeiung aus dem schlechten Chartbild erfüllte sich demnach dramatisch von selbst.

Aktuell signalisiert das Chartmuster den Experten mehr Risiken als Chancen. "Die Korrektur ist noch nicht abgearbeitet", warnt Frederik Altmann vom Brokerhaus Alpha. Er sieht den Dax in der zweiten Jahreshälfte in Richtung 10.000 Punkte fallen - und kurzzeitig sogar auf 9800.

Dieses Kursziel und auch sein Szenario einer zwischenzeitlichen Erholung in den kommenden Tagen und Wochen bis in den Bereich von 11.300 Zählern, maximal sogar 11.800, leitet Altmann aus der vorangegangenen ausgeprägten Gipfel- und Topbildung ab.

Eine ausgeprägte und Unheil verkündende Gipfelformation erkennt sein Kollege Deppermann noch dramatischer in zwei anderen, wichtigen Börsenindizes: Sowohl im Dax-Kurs-Index, also in jenem Dax, in dem die Dividenden nicht miteinfließen und der deshalb mit großen internationalen Indizes sehr viel besser vergleichbar ist, als auch im Stoxx 600, der die Aktien der großen und mittelgroßen europäischen Konzerne vereinigt, begann die Topbildung schon 2015.

Aus dieser zeitlich ungewöhnlich langen Phase von Höchstkursen, die über Jahre hinaus nicht mehr nachhaltig überschritten wurden, errechnet Deppermann einen "sehr, sehr ausgedehnten Bärenmarkt, der sich bis in das Jahr 2021 hinziehen dürfte. Erstes Ziel für das laufende Jahr sind für ihn 9100 Punkte. Auf dieses Niveau werde der Dax vermutlich schon im März fallen.

"Dann kommt der ideale Zeitpunkt zum kurzzeitigen Einstieg", urteilt Deppermann. Er rechnet mit einer mehrmonatigen Rally, in der der Dax um zehn bis 20 Prozent steigen dürfte, ehe es anschließend wieder rasant abwärts gehe mit noch niedrigeren Tiefkursen.

Solche ausgeprägten und kurzen Erholungsphasen sind in jeder längeren Baisse, wie sie die vier Experten erwarten, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das macht ausgedehnte Börsenabschwünge im Gegensatz zu heftigen, aber nur kurzzeitigen Einbrüchen, in denen die Kurse ohne Unterlass fallen und anschließend ebenso schnell wieder steigen, so tückisch.

So gab es in der dreijährigen Baisse bis zum Frühjahr 2003 Phasen von bis zu sechs Monaten, in denen die Kurse um 30 und mehr Prozent stiegen, ehe der Dax anschließend noch tiefer als vorher fiel.

Das miserable Chartbild sehen die vier Experten durch mindestens ebenso schlechte Rahmenbedingungen flankiert. Neben dem Brexit, der den Handel in Europa zu lähmen droht, und der weltweiten konjunkturellen Abkühlung, unter der die vielen exportstarken Dax-Unternehmen besonders leiden, belastet vor allem die schwächere Nachfrage aus China.

Für die Autobauer BMW, Daimler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...